«От меня отвернулись все»: Ирина Отиева затаила обиду на Серова, Крутого и Пенкина





Более 10 лет тому назад Отиева полностью пропала с телеэкранов. Артистка перестала давать концерты и даже видеться со своими друзьями. Как выяснилось, сейчас она ведет затворнический образ жизни, прекратила преподавать и получает скромную пенсию. При этом певица обижается на некоторых своих коллег, которые перестали с ней общаться после ухода из шоу-бизнеса., - высказалась Отиева в интервью журналистам.Близкие же подчеркивают, Ирина Отиева была шокирована тем фактом, что на ее юбилей в казино никто из звезд эстрады так и не пришел. По словам звезды, после этого случая она полностью разочаровалась в людях., - вспоминает свои переживания артистка.