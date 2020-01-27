«От меня отвернулись все»: Ирина Отиева затаила обиду на Серова, Крутого и Пенкина
Известная отечественная певица Ирина Отиева уже давно не появлялась на сцене и живет затворнической жизнью. Недавно артистка появилась в передаче «Прямой эфир», рассказав о том, что таит давнюю обиду на некоторых коллег по шоу-бизнесу, в том числе Игоря Крутого, Сергея Пенкина и Александра Серова.
Более 10 лет тому назад Отиева полностью пропала с телеэкранов. Артистка перестала давать концерты и даже видеться со своими друзьями. Как выяснилось, сейчас она ведет затворнический образ жизни, прекратила преподавать и получает скромную пенсию. При этом певица обижается на некоторых своих коллег, которые перестали с ней общаться после ухода из шоу-бизнеса. «От меня отвернулись все. И Песков, и Крутой, и Долина, и Серов. Практически все. Когда я находилась на пике своей карьеры, они регулярно звонили, приезжали. Но как только меня перестали приглашать. Тогда на ТВ просто появилась новая политика: убрать стариков. Самое интересное в том, что в экране до сих пор торчат все те же морды», - высказалась Отиева в интервью журналистам.
Близкие же подчеркивают, Ирина Отиева была шокирована тем фактом, что на ее юбилей в казино никто из звезд эстрады так и не пришел. По словам звезды, после этого случая она полностью разочаровалась в людях. «Я звонила Лолите, Серову и другим, с кем тогда дружила. Они все говорили, что обязательно придут. Но в результате пришел только Никас Сафронов со своей картиной. Я ведь их до последнего момента ждала», - вспоминает свои переживания артистка.
Более 10 лет тому назад Отиева полностью пропала с телеэкранов. Артистка перестала давать концерты и даже видеться со своими друзьями. Как выяснилось, сейчас она ведет затворнический образ жизни, прекратила преподавать и получает скромную пенсию. При этом певица обижается на некоторых своих коллег, которые перестали с ней общаться после ухода из шоу-бизнеса. «От меня отвернулись все. И Песков, и Крутой, и Долина, и Серов. Практически все. Когда я находилась на пике своей карьеры, они регулярно звонили, приезжали. Но как только меня перестали приглашать. Тогда на ТВ просто появилась новая политика: убрать стариков. Самое интересное в том, что в экране до сих пор торчат все те же морды», - высказалась Отиева в интервью журналистам.
Близкие же подчеркивают, Ирина Отиева была шокирована тем фактом, что на ее юбилей в казино никто из звезд эстрады так и не пришел. По словам звезды, после этого случая она полностью разочаровалась в людях. «Я звонила Лолите, Серову и другим, с кем тогда дружила. Они все говорили, что обязательно придут. Но в результате пришел только Никас Сафронов со своей картиной. Я ведь их до последнего момента ждала», - вспоминает свои переживания артистка.