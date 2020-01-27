«Я активно занималась своей пятой точкой»: Самбурская расказала об эффективных процедурах по уходу за ягодицами
Настасья Самбурская на своей странице в социальной сети Instagram написала пост, в котором рассказала о методах поддержания в тонусе кожи ягодиц. Актриса пользуется косметологическими процедурами.
Настасья Самбурская рассказала, что уже в это время начинает готовиться к будущему пляжному сезону, и поделилась эффективными методами, которые придают коже упругость и помогают избавиться от целлюлита. Артистка написала, что она активно занимается своей «пятой точкой» с целью последующих поисков на нее приключений. Она рассказала о процедурах, реальное действие которых ощутила на себе. По словам Самбурской, эффект присутствует от криолиполиза, кавитации и велашейпа. Звезда отметила, что очень довольна результатом, однако фото «до» и «после» показывать стесняется. Артистка иронично заметила, что из-за скромности не покажет свои части тела, однако заверила, что они выглядят эффектно.
Знаменитость порекомендовала своим подписчицам заранее готовить свое тело к пляжному сезону, чтобы не стесняться своей внешности. «Я хочу, чтобы вы, так же, как и я, увидели в своем зеркале уверенную в себе красавицу», — обратилась Самбурская к своим поклонницам.
Настасья Самбурская рассказала, что уже в это время начинает готовиться к будущему пляжному сезону, и поделилась эффективными методами, которые придают коже упругость и помогают избавиться от целлюлита. Артистка написала, что она активно занимается своей «пятой точкой» с целью последующих поисков на нее приключений. Она рассказала о процедурах, реальное действие которых ощутила на себе. По словам Самбурской, эффект присутствует от криолиполиза, кавитации и велашейпа. Звезда отметила, что очень довольна результатом, однако фото «до» и «после» показывать стесняется. Артистка иронично заметила, что из-за скромности не покажет свои части тела, однако заверила, что они выглядят эффектно.
Знаменитость порекомендовала своим подписчицам заранее готовить свое тело к пляжному сезону, чтобы не стесняться своей внешности. «Я хочу, чтобы вы, так же, как и я, увидели в своем зеркале уверенную в себе красавицу», — обратилась Самбурская к своим поклонницам.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:46