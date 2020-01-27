Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стала ишемическая болезнь





Как сообщает популярный Telegram-канал 112, причина смерти священнослужителя была названа по результатам вскрытия тела. Кроме всего прочего, известно, что Чаплин болел астмой и сахарным диабетом. О его смерти стало известно практически сразу же, один из прихожан рассказал в социальной сети о том, что перед внезапной смертью у протоиерея случился приступ астмы.- отметил мужчина.