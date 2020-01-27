АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стала ишемическая болезнь

Протоиерей Всеволод Чаплин, который в последнее время был настоятелем храма прп. Феодора Студита в Москве, скоропостижно скончался 26 января. Теперь же стало известно, что причиной смерти священника стала ишемическая болезнь, осложненная сопутствующими недугами.
Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стала ишемическая болезнь

Как сообщает популярный Telegram-канал 112, причина смерти священнослужителя была названа по результатам вскрытия тела. Кроме всего прочего, известно, что Чаплин болел астмой и сахарным диабетом. О его смерти стало известно практически сразу же, один из прихожан рассказал в социальной сети о том, что перед внезапной смертью у протоиерея случился приступ астмы.

«Он присел на лавочку, почувствовал себя плохо. Начал задыхаться, быстро посинел весь и упал на землю. Вызвали скорую, но прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть», - отметил мужчина.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленные Infiniti QX50 и QX80 осенью доберутся до…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая тащит Евгения Ромашова в…
Беременную жену Бориса Грачевского заметили на премьере нового фильма «Марафон…
Елена Летучая на Багамах познакомилась с местными…
Звезды «Дом-2» сёстры Рапунцель устроили совместную фотосессию впервые за долгое…
В Microsoft передумали: Windows 7 получит еще одно…
Ольга Бузова на вечеринке в честь 34-летия подарила подруге цветы и два больших плюшевых розовых…
СМИ рассказали о странных повадках и «склоках» ведущих шоу «Давай…
«Да, у нас было «волшебство!»: Ольга Рапунцель созналась в сексе с Романом…
Археологи: "Находки в Израиле позволят судить об уровне грамотности евреев в VIII…
«Оба стеснялись»: Ольга Дибцева рассказала об интимной сцене с сыном Нагиева в фильме…
Шоуранер «Ведьмака» Лорен Хиссрич рассказала о вырезанных из фильма…
"Не видно страсти в глазах": В Сети рассказали, как Ольга Бузова и Давид Манукян вели себя в…
В Великобритании учёные обнаружили развалины старинного англосаксонского…
«От меня отвернулись все»: Ирина Отиева затаила обиду на Серова, Крутого и…
Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стала ишемическая…
«Я активно занималась своей пятой точкой»: Самбурская расказала об эффективных процедурах по уходу за…
Renault Arkana назвали самой популярной у россиян новинкой в 2019…
Коллеги Ирины Отиевой рассказали о депрессии и пристрастии певицы к…
Стала известна стоимость «зимней» комплектации автомобиля LADA…
Повзрослевшая дочь Любови Толкалиной затмила звездную мать на красной…
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от…
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия РФ: Российская делегация готова покинуть…
Биологи назвали цветок в честь актера Александра…
Ученые приблизились к разгадке местонахождения украденной нацистами Янтарной…
Новейший российский ударный БПЛА «Охотник» переполошил американские…
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра…
Rivian намеревается конкурировать с Tesla с помощью нового пикапа и…
Просмотреть все новости