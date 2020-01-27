Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стала ишемическая болезнь
Протоиерей Всеволод Чаплин, который в последнее время был настоятелем храма прп. Феодора Студита в Москве, скоропостижно скончался 26 января. Теперь же стало известно, что причиной смерти священника стала ишемическая болезнь, осложненная сопутствующими недугами.
Как сообщает популярный Telegram-канал 112, причина смерти священнослужителя была названа по результатам вскрытия тела. Кроме всего прочего, известно, что Чаплин болел астмой и сахарным диабетом. О его смерти стало известно практически сразу же, один из прихожан рассказал в социальной сети о том, что перед внезапной смертью у протоиерея случился приступ астмы.
«Он присел на лавочку, почувствовал себя плохо. Начал задыхаться, быстро посинел весь и упал на землю. Вызвали скорую, но прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть», - отметил мужчина.
Как сообщает популярный Telegram-канал 112, причина смерти священнослужителя была названа по результатам вскрытия тела. Кроме всего прочего, известно, что Чаплин болел астмой и сахарным диабетом. О его смерти стало известно практически сразу же, один из прихожан рассказал в социальной сети о том, что перед внезапной смертью у протоиерея случился приступ астмы.
«Он присел на лавочку, почувствовал себя плохо. Начал задыхаться, быстро посинел весь и упал на землю. Вызвали скорую, но прибывшие на место медики могли лишь констатировать смерть», - отметил мужчина.