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В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа

В одной из больниц Челябинска скончалась юная 13-летняя пациентка. По предварительным данным, причиной смерти школьницы стало заболевание гриппом.
В Челябинске 13-летняя школьница скончалась от гриппа

В Горздраве, как пишет «Российская газета», подтверждают факт смерти девочки, однако не разглашают информацию о том, каким было ее заболевание. «Школьница умерла на минувшей неделе, 24 января», - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения. Отмечается, что еще несколько дней тому назад 13-летняя пациентка была госпитализирована с высокой температурой, однако спасти ее жизнь медики так и не смогли.

Следует также отметить, что именно 24 января городские власти приняли решение о введении ограничительных мер по гриппу. Всем медицинским и социальным учреждениям Челябинска в связи с этим было рекомендовано перейти на проведение соответствующих карантинных мероприятий, ввести масочный режим, усилить меры по дезинфекции, проветриванию и обеззараживанию воздуха в помещениях общего пользования.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:11

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