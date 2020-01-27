Коллеги Ирины Отиевой рассказали о депрессии и пристрастии певицы к алкоголю





Ирина Отиева в свое время была одной из наиболее ярких звезд на джазовой сцене, не уступая в этом плане своей конкурентке Ларисе Долиной. Любовь зрителя она завоевала после исполнения песни «Последняя поэма» в фильме «Вам и не снилось» в 1980 году, однако позднее её имя осталось забытым среди множества молодых талантов. С годами Отиева перестала давать концерты, отказывалась общаться с журналистами и теперь, по информации её коллег, пристрастилась к спиртному и впала в депрессию. Особенную обиду она затаила на своих вчерашних друзей по эстраде, которые не пришли к ней на 50-летний юбилей.Этой темы коснулся экс-возлюбленный певицы Александр Пищиков, который намеревался жениться на артистке, но браку препятствовало вмешательство родных звезды. Последние противились их союзу, поскольку музыкант страдал от алкогольной зависимости, побороть которую помогла именно Отиева. С ней исполнитель уже долгие годы не связывался, но присоединился к призывам помочь артистке, которые звучали от Никаса Сафронова и Ирины Мирошниченко в студии программы «Прямой эфир». Решение подобной ситуации предложил нарколог Эркен Иманбаев: «Это функциональное расстройство. Я готов взять ее в свою клинику и помочь справиться с этим депрессивным состоянием, когда руки опускаются, ничего не хочется делать».