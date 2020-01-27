Повзрослевшая дочь Любови Толкалиной затмила звездную мать на красной дорожке
Дочь известной российской актрисы Любови Толкалиной от брака с режиссером Егором Кончаловским Мария довольно быстро стала взрослой девушкой. Постепенно она начала превращаться из обычной дочери знаменитых родителей в совершенно независимую и самостоятельную публичную персону, затмив звездную мать на красной дорожке.
О том, что популярность дочери стремительно растет, знает и сама Любовь Толкалина. Не так давно актриса опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, который посвящен недавно прошедшей церемонии награждения премии «Золотой Орел». На это мероприятия артистка отправилась как раз в компании дочери. Мама и дочь вместе появились на красной дорожке премии и охотно позировали перед объективами камер. Именно здесь Толкалина заметила один занимательный факт, который свидетельствует о резком росте популярности ее наследницы.
По словам актрисы, репортеры в один из моментов вежливо попросили ее отойти немного в сторону, чтобы иметь возможность сделать снимки одной Марии. Иными словами, дочь актрисы окончательно вышла из тени своих узнаваемых родителей и даже превратилась в настоящую медийную личность.
О том, что популярность дочери стремительно растет, знает и сама Любовь Толкалина. Не так давно актриса опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, который посвящен недавно прошедшей церемонии награждения премии «Золотой Орел». На это мероприятия артистка отправилась как раз в компании дочери. Мама и дочь вместе появились на красной дорожке премии и охотно позировали перед объективами камер. Именно здесь Толкалина заметила один занимательный факт, который свидетельствует о резком росте популярности ее наследницы.
По словам актрисы, репортеры в один из моментов вежливо попросили ее отойти немного в сторону, чтобы иметь возможность сделать снимки одной Марии. Иными словами, дочь актрисы окончательно вышла из тени своих узнаваемых родителей и даже превратилась в настоящую медийную личность.