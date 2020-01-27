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Биологи назвали цветок в честь актера Александра Олешко

В эфире программы «Однажды…» на телеканале НТВ рассказали, что в честь актера Александра Олешко российские селекционеры назвали метельчастый флокс. Растение приятно выглядит и стоит недорого.
Биологи назвали цветок в честь актера Александра Олешко

Цветок вывела биолог Наталья Константинова. Растение имеет мягкий пурпурный цвет, а по центру цветка находится кольцо малинового цвета. По словам биологов, в случае пасмурной погоды у «Александра Олешко» появляется лавандовый оттенок. Флокс характеризуется большим и плотным соцветием, мощным кустом и средним коэффициентом разрастания. Растение цветет обильно и в течение длительного времени. Актер одобрил идею названия в его честь цветка словами: «Я крепкий Олешко!».

Согласно данным телеканала НТВ, цена молодого метельчастого флокса составляет 500 рублей.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:04

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