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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия РФ: Российская делегация готова покинуть сессию

Депутаты ПАСЕ решили оспорить полномочия делегации от РФ. С подобным предложением изначально выступил представитель Литвы. Российская сторона в ответ на это заявила, что готова покинуть Ассамблею в случае любой попытки хоть как-то ограничивать ее в полномочиях.
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия РФ: Российская делегация готова покинуть сессию

«От лица коллег я бы хотел поднять вопрос о полномочиях делегации России на существенных основаниях», - высказался литовский парламентарий. В итоге его идея была поддержана еще не менее чем тремя десятками депутатов, которые представляют делегации пяти различных стран. То есть, согласно регламентному правилу ПАСЕ, решение этого вопроса было передано мониторинговой комиссии, которой предстоит заняться подготовкой соответствующего доклада. Сам же вопрос обсудят послезавтра.

В ответ на эти действия глава российской делегации Петр Толстой отметил, что если права россиян в Ассамблее будут тем или иным образом ограничены, то Россия снова покинет сессию. «Я рассчитываю на то, что представители здравомыслящего большинства не станут идти на поводу и принимать подобные решения. Однако если решение будет принято, мы готовы уехать», - подчеркнул российский парламентарий.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:09

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