Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия РФ: Российская делегация готова покинуть сессию





, - высказался литовский парламентарий. В итоге его идея была поддержана еще не менее чем тремя десятками депутатов, которые представляют делегации пяти различных стран. То есть, согласно регламентному правилу ПАСЕ, решение этого вопроса было передано мониторинговой комиссии, которой предстоит заняться подготовкой соответствующего доклада. Сам же вопрос обсудят послезавтра.В ответ на эти действия глава российской делегации Петр Толстой отметил, что если права россиян в Ассамблее будут тем или иным образом ограничены, то Россия снова покинет сессию., - подчеркнул российский парламентарий.