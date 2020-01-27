Археологи: "Находки в Израиле позволят судить об уровне грамотности евреев в VIII веке"





Древние самарийские остраконы - глиняные черепки с чернильными надписями, датируемые восьмым веком до н.э. и обнаруженные в начале 20-го века в столице библейского царства Израиль, - являются одними из самых ранних коллекций древнееврейских писаний, когда-либо существовавших. До недавнего времени основные аспекты артефактов оставались спорными: особенную сложность для историков представляет определение географического происхождения черепков и количества писцов, участвующих в их создании. Новое исследование Тель-Авивского университета показало, что только два автора были вовлечены в составление 31 из более чем 100 записей, которые были произведены в Самарском царстве.В надписях перечисляются повторяющиеся детали о поставках вина и масел, большинство из которых охватывает минимальный период в семь лет. Для археологов остраконы также дают критически важное представление о логистической инфраструктуре Израильского царства. Исходя из перемен в форме букв, исследователи датировали черепки первой половиной восьмого века до нашей эры, то есть - во времена правления царя Иеровоама II. Результаты также указывают на ограниченный разброс грамотности в этом регионе. Образованные люди, в основном, тем или иным образом находились при дворе правителя либо были государственными чиновниками.