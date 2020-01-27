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Новейший российский ударный БПЛА «Охотник» переполошил американские СМИ

Американские журналисты называют новейший российский ударный БПЛА «Охотник» довольно малозаметным аппаратом, что делает эту технику весьма многообещающей. Отдельные эксперты уверены, что новая разработка российских военных может быть очень эффективной при ее применении не только в ударных, но и в разведывательных миссиях.
Новейший российский ударный БПЛА «Охотник» переполошил американские СМИ

По мнению американских военных обозревателей, слова которых приводит местная пресса, «Охотник» в будущем сможет выполнять задачи российского Мнобороны в Сирии намного более эффективно. Так, авторитетное издание National Interest отмечает, что российский беспилотник стал еще более опасным благодаря оригинальной конструкции, получившей название «летающее крыло». К числу прочих преимуществ перспективного БПЛА эксперты отнесли его компактность, а также способность выполнять полеты на дальние расстояния.

В публикации издания аппарат сравнивают с американскими малозаметными БПЛА, однако отмечают, что «Охотник» все же немного уступает им в скрытности и требует доработки в этом компоненте. Во многом, уверены специалисты, будущее развитие «Охотника» будет зависеть от того, какую сумму средств российское оборонное ведомство выделит на его дальнейшую разработку.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:53

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