Новейший российский ударный БПЛА «Охотник» переполошил американские СМИ





По мнению американских военных обозревателей, слова которых приводит местная пресса, «Охотник» в будущем сможет выполнять задачи российского Мнобороны в Сирии намного более эффективно. Так, авторитетное издание National Interest отмечает, что российский беспилотник стал еще более опасным благодаря оригинальной конструкции, получившей название «летающее крыло». К числу прочих преимуществ перспективного БПЛА эксперты отнесли его компактность, а также способность выполнять полеты на дальние расстояния.В публикации издания аппарат сравнивают с американскими малозаметными БПЛА, однако отмечают, что «Охотник» все же немного уступает им в скрытности и требует доработки в этом компоненте. Во многом, уверены специалисты, будущее развитие «Охотника» будет зависеть от того, какую сумму средств российское оборонное ведомство выделит на его дальнейшую разработку.