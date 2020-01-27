Ученые приблизились к разгадке местонахождения украденной нацистами Янтарной комнаты





Янтарная комната была создана для царя Петра Великого. Екатерина Великая приказала сделать ее еще роскошнее и перенести в летнюю резиденцию в Царское Село. В конце Второй мировой войны содержание комнаты было разграблено нацистами. До этого времени охотники за сокровищами безуспешно искали ее на территории всей Европы. Эксперты полагают, что все сокровища были отправлены поездом в Восточную Пруссию в Кёнигсбергский замок.Бункер, в котором Гитлер разрабатывал свои военные планы, находился в двух часах езды от этого сооружения. Эксперты ссылаются на показания свидетелей о более чем трех десятках фургонов, которые ночью отъезжали от замка. Работники музея в Польше подтверждают правдивость истории и заявляют, что имеют предположения, где сейчас могут быть спрятаны драгоценности. С помощью использования профессионального георадара ученым удалось установить местонахождение подземного туннеля и люка, который может привести к Янтарной комнате.Исследователи планируют в ближайшее время получить разрешение правительства на проведение раскопок.