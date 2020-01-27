Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова





Новое интервью с Римасом Туминасом пролило свет не только на специфику работы и кадровые предпочтения режиссера, но и на его взаимоотношения с Александром Домогаровым. Известно, что руководитель «Школы современной пьесы» ранее сотрудничал с 56-летним актером во время постановки «Генри и Эллен». Они не смогли найти между собой общий язык, несмотря на то, что Домогаров должен был сыграть главную роль в будущем спектакле.Основной причиной подобного Туминас называет самодеятельность артиста, который предложил продюсеру Леониду Роберману «перенести пьесу до лучших времен». Ситуацию обострила также предположительная непрофессиональность звезды, которую режиссер охарактеризовал подобным образом: «Домогаров распустил себя как личность. Как актер довел себя до полного развала». Как говорит Туминас, ему были присущи разнузданность, небрежность в работе и распущенность, из-за чего была найдена замена в лице Игоря Гордина.