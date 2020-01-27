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Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Римас Туминас поделился с прессой своими впечатлениями от работы с Александром Домогаровым, игру которого жестко раскритиковал. По словам литовского режиссера, он способен прощать актерам многое, кроме небрежности в работе.

Новое интервью с Римасом Туминасом пролило свет не только на специфику работы и кадровые предпочтения режиссера, но и на его взаимоотношения с Александром Домогаровым. Известно, что руководитель «Школы современной пьесы» ранее сотрудничал с 56-летним актером во время постановки «Генри и Эллен». Они не смогли найти между собой общий язык, несмотря на то, что Домогаров должен был сыграть главную роль в будущем спектакле.

Основной причиной подобного Туминас называет самодеятельность артиста, который предложил продюсеру Леониду Роберману «перенести пьесу до лучших времен». Ситуацию обострила также предположительная непрофессиональность звезды, которую режиссер охарактеризовал подобным образом: «Домогаров распустил себя как личность. Как актер довел себя до полного развала». Как говорит Туминас, ему были присущи разнузданность, небрежность в работе и распущенность, из-за чего была найдена замена в лице Игоря Гордина.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:46

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