Британские эксперты назвали основные симптомы "синдрома больного здания"





В 1982 году термин "синдром больного здания" был официально принят ВОЗ. С того периода как жители больших городов начали экономить на отоплении, развился новый недуг, который пагубно влияет на здоровье человека. Специалисты по данному вопросу опубликовали информацию о первых признаках, свидетельствующих о болезни. Следующие симптомы можно отнести к указанному синдрому только в том случае, если несколько людей испытывают их исключительно в здании. К ним относятся: тошнота, головокружение, сухой кашель, зуд кожных покровов, высыпания на теле, раздражение слизистых оболочек, повышенная чувствительность к запахам. Несмотря на то, что сами по себе признаки не смертельны, они вызывают ряд неудобств и способны повлиять на обострение хронических патологий.По данным ВОЗ, можно предупредить синдром, избегая потенциально опасных построек. Хотя практически в любом жилом или офисном помещении есть газовые плиты или баллоны, а также другие явно небезопасные предметы, существуют скрытые, но не менее вредные факторы. Среди них: большое количество кондиционеров, мерцающие лампы, высокая температура воздуха, низкая влажность, наличие ковров и других ворсистых "пылесборников", запах плесени или табачного дыма.Хотя многие люди не воспринимают всерьез "синдром больного здания", врачи призывают быть бдительными и вовремя обращаться за медицинской помощью.