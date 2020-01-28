Учёные из Кембриджа рассказали о питании древних римлян
Учёные из Кембриджа провели исследования и выявили, что племена вандалов могли повлиять на рацион питания древних римлян. Также была обнаружена книга рецептов 4-5 веков под названием «Apicius», в которой описывалось приготовление мясных котлет из фарша с ягодами можжевельника.
В книге указано, что необходимо соединить мясо с хлебом, которое пропитывают белым вином. Потом добавляются специи, формируются котлеты, а в качестве начинки используются кедровые орехи и перец. Германские племена вандалов, вторгнувшиеся и разграбившие Рим, могли повлиять на продовольственные ресурсы города. К таким выводам пришли учёные из Кембриджского университета. Некоторое время богатые горожане питались в основном растительными белками. Группа экспертов исследовала останки растений, животных и людей и воссоздала рацион питания жителей. Согласно данным известно, что во второй половине 5 века он серьёзно изменился.
Вместо пищи животного происхождения элита предпочла перейти на продукты, содержащие в основном растительные белки. Возле испанских берегов было найдено античное судно, загруженное кетчупом. Дно моря недалеко от пляжа С’Ареналь было усыпано большим количеством керамики, которая осталась нетронутой временем. При подсчёте были обнаружены 93 амфоры. Исследователи считают, что торговое судно могло затонуть 1800 лет назад во время перевоза груза с юга Пиренейского полуострова в Рим. При изучении маршрута и времени крушения эксперты сделали вывод, что оно было нагружено оливковым маслом, вином и соусом из сброженной рыбы, который называется гарум, также известный как «римский кетчуп».
В книге указано, что необходимо соединить мясо с хлебом, которое пропитывают белым вином. Потом добавляются специи, формируются котлеты, а в качестве начинки используются кедровые орехи и перец. Германские племена вандалов, вторгнувшиеся и разграбившие Рим, могли повлиять на продовольственные ресурсы города. К таким выводам пришли учёные из Кембриджского университета. Некоторое время богатые горожане питались в основном растительными белками. Группа экспертов исследовала останки растений, животных и людей и воссоздала рацион питания жителей. Согласно данным известно, что во второй половине 5 века он серьёзно изменился.
Вместо пищи животного происхождения элита предпочла перейти на продукты, содержащие в основном растительные белки. Возле испанских берегов было найдено античное судно, загруженное кетчупом. Дно моря недалеко от пляжа С’Ареналь было усыпано большим количеством керамики, которая осталась нетронутой временем. При подсчёте были обнаружены 93 амфоры. Исследователи считают, что торговое судно могло затонуть 1800 лет назад во время перевоза груза с юга Пиренейского полуострова в Рим. При изучении маршрута и времени крушения эксперты сделали вывод, что оно было нагружено оливковым маслом, вином и соусом из сброженной рыбы, который называется гарум, также известный как «римский кетчуп».
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00