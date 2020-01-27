Renault Arkana назвали самой популярной у россиян новинкой в 2019 году





В списке лучших среди дебютантов числятся модели как европейских, американских, так и азиатских компаний. Первенство в рейтинге досталось купе-внедорожник Renault Arkana, причем его победа не вызывает сомнений. За год машину приобрели более 11,3 тысячи россиян, в то время, как занявшая вторую строку F7 от китайской Haval, была куплена только 3,22 тысячами граждан РФ. Таким образом, самой популярной автомаркой из Поднебесной стал именно суббренд Great Wall Motors.Третья почетная ступенька занята авто премиум-класса BMW X7, оно только на пару сотен экземпляров отстало от китайского лидера, в статистике фигурирует цифра - 3,019 реализованных единиц. Далее в списке лучших – еще одна китайская марка, премиальный Chery Tiggo 4 с богатым оснащением, причем его ценник оказался не менее привлекательным. В 2019 году хозяевами данной модели стали 1968 граждан России.Пятое место в чате новинок минувшего года прошлого года завоевал кроссовер-флагман Tiggo 7 от Chery, популярность которого россияне оценили в 1565 экземплярах. Последняя строчка в ТОП-6 досталась K900 от южнокорейской корпорации KIA, ее в 2019 году приобрели 409 раз.