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Ученые обнаружили в Антарктиде новый вид нейтрино, "ломающий" стандартную модель физики

Международная группа ученых в Антарктиде, работающая над проектом IceCube, засекла пучки ранее неописанных нейтрино в льдах южного континента. Этот новый вид элементарных частиц возник не из атмосферы, а из недр планеты, чем "сломал" стандартную модель физики.

С 2016 года частицы сверхвысокой энергии трижды вырывались из-под льда Антарктиды, оповещая детекторы в импульсной переходной антенне (ANITA), свисающей с воздушного шара NASA, расположенного далеко над замерзшей поверхностью. Когда физики обнаружили сигналы нейтрино, поступающие с довольно неожиданного направления в космосе, они, естественно, начали искать мощный источник, который мог бы объяснить феномен. Интенсивное изучение наиболее вероятного происхождения этих "призрачных" частиц не дало точных результатов в рамках современного понимания физики, что открыло путь для более экзотических спекуляций относительно природы странных сигналов.

Нейтрино являются "необычными" членами стандартной модели фундаментальных частиц. В отличие от электронов, у них безумно малая масса и нет заряда. Распад атома в глубине Солнца посылает их пучки через планету каждую секунду, и лишь небольшая доля проходит достаточно близко к атому, чтобы вызвать заметный отклик. Чтобы поймать редкий поток нейтрино, врезавшегося в замерзшую молекулу воды, обсерватория IceCube использует длинные цепочки чувствительного оборудования, зарытого под антарктическим льдом. Теперь ученые пришли к выводу, что наблюдаемые частицы могли быть совершенно новым типом нейтрино, которого ранее не наблюдали. В настоящее время исследователи пытаются продолжать проект для получения уточняющих данных.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 00:00

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