Стала известна стоимость «зимней» комплектации автомобиля LADA Vesta





«Зимний» комплект отличается подогреваемым рулем, колесо которого отделано кожей, элементами, ранее присущими люксовой версии, и модификацией Exclusive. Кроме того, Winter-версию оснастили датчиками парковки, расположенными сзади, встроенным кондиционером и системой контроля постоянной скорости, подогреваемыми передними сидениями и наружными электроприводными зеркалами. Дополняют «зимний» набор аудиосистема с 4,3-дюймовым монитором, а также подогреваемым ветровым стеклом.Стоимость машины с такой комплектацией обойдется дороже на 13 тысяч рублей. Седан LADA Vesta с силовым агрегатом на 1,6-литра и пятискоростной механической трансмиссией обойдется как минимум в 734 тысячи рублей. При этом за Vesta Cross в «зимнем» исполнении придется заплатить уже 798 тысяч, за такой же Vesta SW – 771 тысячу, а кроссовер LADA Vesta SW Cross уже потянет на 835 тысяч рублей. Ценник на модификацию Comfort Winter с более вместительным мотором в 1,8 литра и тормозами на задних колесных дисках равен 769 тысяч рублей.