Стала известна стоимость «зимней» комплектации автомобиля LADA Vesta
«АвтоВАЗ» раскрыл стоимость «зимней» комплектации автомобиля LADA Vesta. Новый вариант Comfort Winter сменил используемый сейчас вариант Comfort Image.
«Зимний» комплект отличается подогреваемым рулем, колесо которого отделано кожей, элементами, ранее присущими люксовой версии, и модификацией Exclusive. Кроме того, Winter-версию оснастили датчиками парковки, расположенными сзади, встроенным кондиционером и системой контроля постоянной скорости, подогреваемыми передними сидениями и наружными электроприводными зеркалами. Дополняют «зимний» набор аудиосистема с 4,3-дюймовым монитором, а также подогреваемым ветровым стеклом.
Стоимость машины с такой комплектацией обойдется дороже на 13 тысяч рублей. Седан LADA Vesta с силовым агрегатом на 1,6-литра и пятискоростной механической трансмиссией обойдется как минимум в 734 тысячи рублей. При этом за Vesta Cross в «зимнем» исполнении придется заплатить уже 798 тысяч, за такой же Vesta SW – 771 тысячу, а кроссовер LADA Vesta SW Cross уже потянет на 835 тысяч рублей. Ценник на модификацию Comfort Winter с более вместительным мотором в 1,8 литра и тормозами на задних колесных дисках равен 769 тысяч рублей.
«Зимний» комплект отличается подогреваемым рулем, колесо которого отделано кожей, элементами, ранее присущими люксовой версии, и модификацией Exclusive. Кроме того, Winter-версию оснастили датчиками парковки, расположенными сзади, встроенным кондиционером и системой контроля постоянной скорости, подогреваемыми передними сидениями и наружными электроприводными зеркалами. Дополняют «зимний» набор аудиосистема с 4,3-дюймовым монитором, а также подогреваемым ветровым стеклом.
Стоимость машины с такой комплектацией обойдется дороже на 13 тысяч рублей. Седан LADA Vesta с силовым агрегатом на 1,6-литра и пятискоростной механической трансмиссией обойдется как минимум в 734 тысячи рублей. При этом за Vesta Cross в «зимнем» исполнении придется заплатить уже 798 тысяч, за такой же Vesta SW – 771 тысячу, а кроссовер LADA Vesta SW Cross уже потянет на 835 тысяч рублей. Ценник на модификацию Comfort Winter с более вместительным мотором в 1,8 литра и тормозами на задних колесных дисках равен 769 тысяч рублей.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:23