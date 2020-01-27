«Жена» звезды «Дом-2» Саймона Марданшина вышла на связь после свадьбы





Саймон Марданшин смог заинтриговать своих поклонников после того, как разместил в интернете снимок из Кутузовского ЗАГСА. Экс-участник шоу «Дом-2» сообщил, что у него состоялась церемония бракосочетания. Это событие стало сюрпризом не только для его фолловеров, но и для многих друзей.В избраннице Саймона Марданшина пользователи соцсетей узнали Викторию Еремину, которая вышла на связь со своими подписчиками и сказала, что уже в скором времени можно будет увидеть снимки с их свадьбы. Девушка выразила свою признательность не только тем, кто за нее порадовался, но и недоброжелателям, отметив, что надеется - хороших людей среди ее подписчиков все-таки больше.К слову, тех, кто не поверил в то, что свадьба настоящая, было более чем предостаточно. Они решили, что ребята задумали разыграть своих поклонников, ведь ранее об их романе не было нигде и слова. Те же, кто подумал, что Виктория Еремина и Саймон Марданшин действительно вместе, пожелали ребятам крепкой любви.