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Врачи рассказали о пагубных свойствах свеклы

Принято считать, что свекла является полезным овощем и незаменимым продуктом в рационе человека. Однако врачи рассказали о противопоказаниях и пагубных свойствах корнеплода при чрезмерном его употреблении.
Врачи рассказали о пагубных свойствах свеклы

Свекла богата микроэлементами, необходимыми для нормального состояния человека. Кроме того, клетчатка, содержащаяся в овоще, способна нормализовать стул и выводить токсины. Все же кроме пользы существует и негативное влияние на определенные органы и системы организма. Специалисты не рекомендуют употреблять свеклу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Хотя после термической обработки химический состав изменен и больные могут позволить себе небольшую порцию вареной свеклы, такие трапезы скорее исключение, чем правило. Это объясняется тем, что овощ содержит в себе кислоту, которая способна вызвать обострение язвы, гастрита, гастродоуденита, панкреатита, гастроэзофагальный рефлюкс и другие заболевания. Кроме пагубного влияния на органы верхнего отдела брюшной полости, корнеплод раздражает стенки кишечника, тем самым провоцируя симптомы СРК и других воспалительных процессов.

Как известно, свекла – сахарный овощ. По причине немалого количества глюкозы в составе его не рекомендуется употреблять людям, склонным к диабету или уже страдающим от него.

Из-за пищевых волокон и соответствующих свойств очищения свекла противопоказана пожилым людям или тем, кто находится в зоне риска дефицита кальция. Растительная клетчатка ускоряет процесс освобождения организма от токсинов и одновременно с ними вымывает микроэлементы для плотности костей.

Эксперты по питанию не советуют есть сырую свеклу или пить из нее свежевыжатый сок даже абсолютно здоровым людям. По их мнению, такое дополнение к обеду может привести к спазмам сосудов, что, в свою очередь, приведет к ишемическим нарушениям сердечно-сосудистой системы.

Диетологи дали несколько рекомендаций по приготовлению корнеплода. Перед тем как приступить к готовке, овощ следует хорошенько вымыть и очистить щеткой. Также обязательно нужно избавиться от зелёной ботвы: её нельзя использовать в процессе приготовления, так как в ней могут накапливать яды, которыми обрабатывались плоды и почва во время роста.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 01:00

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