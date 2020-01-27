Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель разгромила дом после скандала с мамой
Звезда скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Алена Рапунцель жалуется на то, что ее жизнь совсем плохая. Ее мама Татьяна Владимировна осталась недовольна тем фактом, что ее дочь вновь общается с Романом Макеевым. В ответ Алена устроила в их доме настоящий погром.
Алена Рапунцель вновь провела выходные со своим экс-бойфрендом Романом Макеевым. В итоге они приехали на Поляну вместе, но увидев, его рядом с дочерью Татьяна Владимировна, пришла в бешенство. Она выставила его из дома со словами, что ноги его там не будет.
Утром Татьяна Владимировна решила провести своей дочери разъяснительную беседу. Она сказала, что Роман Макеев ее не достоин и членом их семьи он не будет. Мама Алены отметила, что если ее выпустить из-под крыла, то она сделает множество ошибок.
Нравоучения матери Алене Рапунцель не пришлись по душе, и она устроила истерику. Звезда проекта «Дом-2» кричала, что ее никто не слышит и не понимает, из-за того, что каждый думает исключительно о себе, она останется одна на всю жизнь. Закончила девушка тем, что считает себя ненужным ребенком. Алена Рапунцель в порыве эмоций начала громить дом, а Татьяна Владимировна сначала пыталась ее успокоить, а потом ушла к своей старшей дочери Ольге и уже там расплакалась от бессилия.
Алена Рапунцель вновь провела выходные со своим экс-бойфрендом Романом Макеевым. В итоге они приехали на Поляну вместе, но увидев, его рядом с дочерью Татьяна Владимировна, пришла в бешенство. Она выставила его из дома со словами, что ноги его там не будет.
Утром Татьяна Владимировна решила провести своей дочери разъяснительную беседу. Она сказала, что Роман Макеев ее не достоин и членом их семьи он не будет. Мама Алены отметила, что если ее выпустить из-под крыла, то она сделает множество ошибок.
Нравоучения матери Алене Рапунцель не пришлись по душе, и она устроила истерику. Звезда проекта «Дом-2» кричала, что ее никто не слышит и не понимает, из-за того, что каждый думает исключительно о себе, она останется одна на всю жизнь. Закончила девушка тем, что считает себя ненужным ребенком. Алена Рапунцель в порыве эмоций начала громить дом, а Татьяна Владимировна сначала пыталась ее успокоить, а потом ушла к своей старшей дочери Ольге и уже там расплакалась от бессилия.