АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель разгромила дом после скандала с мамой

Звезда скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Алена Рапунцель жалуется на то, что ее жизнь совсем плохая. Ее мама Татьяна Владимировна осталась недовольна тем фактом, что ее дочь вновь общается с Романом Макеевым. В ответ Алена устроила в их доме настоящий погром.

Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель разгромила дом после скандала с мамой

Алена Рапунцель вновь провела выходные со своим экс-бойфрендом Романом Макеевым. В итоге они приехали на Поляну вместе, но увидев, его рядом с дочерью Татьяна Владимировна, пришла в бешенство. Она выставила его из дома со словами, что ноги его там не будет.

Утром Татьяна Владимировна решила провести своей дочери разъяснительную беседу. Она сказала, что Роман Макеев ее не достоин и членом их семьи он не будет. Мама Алены отметила, что если ее выпустить из-под крыла, то она сделает множество ошибок.


Нравоучения матери Алене Рапунцель не пришлись по душе, и она устроила истерику. Звезда проекта «Дом-2» кричала, что ее никто не слышит и не понимает, из-за того, что каждый думает исключительно о себе, она останется одна на всю жизнь. Закончила девушка тем, что считает себя ненужным ребенком. Алена Рапунцель в порыве эмоций начала громить дом, а Татьяна Владимировна сначала пыталась ее успокоить, а потом ушла к своей старшей дочери Ольге и уже там расплакалась от бессилия.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Живущая в Китае россиянка рассказала об опустевших улицах: "Люди празднуют Новый…
Звезды «Дом-2» Никита Рудаков и Алина Галимова спровоцировали слухи о…
"Я опытная обжора": Вернувшаяся из отпуска Анна Семенович обнаружила 4 лишних…
Уникальные купе BMW M8 Individual Manufaktur все еще продаются в…
Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется…
Американские врачи назвали главные симптомы почечной…
"Он воспринял это как личное оскорбление": Татьяна Власова рассказала о ссоре Джигарханяна с пасынком…
«Жена» звезды «Дом-2» Саймона Марданшина вышла на связь после…
Обновленная «Нива» поступила в продажу в…
Кейт Миддлтон удивила Великобританию своими…
«Мы продолжаемся»: Лариса Гузеева показала свое сходство с дочерью в коллаже из…
Ученые рассказали о количестве яда, содержащегося в организме…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель разгромила дом после скандала с…
Поклонники Димаша Кудайбергена отметят Международный день Dears 30…
Учёные рассказали, как рацион питания влияет на поведение…
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов бросил первую супругу из-за ее…
Спелеолог Александр Гусев заявил, что пещеры в России помогут найти ответы на загадки…
Жительница Омска не разрешила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25…
Сергей Шнуров заявил, что хочет стать…
Учёные рассказали о полезных свойствах…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская боится потерять место на шоу из-за Романа…
Александр Ревва: "В этом году я опять не получил ни одной премии…
Ученый из Финляндии рассказал, почему зима без снега несет опасность для природы и…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян подверг жизнь Саши Черно опасности, сев за руль без…
Анна Цуканова-Котт поделилась снимками нового дома в…
Телеведущая Ольга Бузова устроила в Москве вечеринку в стиле трека "В огне" в честь…
Концерн FCA провел презентацию обновленной мультимедийки Uconnect…
Астрономы обнаружили самую смертоносную планету под кодовым названием…
Просмотреть все новости