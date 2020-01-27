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Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у мужчин

Нормальное количество тестостерона – важного мужского гормона, - формирует «здоровую» сексуальную активность, попутно повышая показатели стрессоустойчивости и выносливости организма. Однако его выработка даже у совершенно здорового человека может быть нестабильной и колебаться, к примеру, при изменении времени года. Эксперты рассказали, что происходит с этим показателем при аномально теплой зиме, которая установилась в нынешнем сезоне.
Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у мужчин

В России гормональный фон здоровых мужчин довольно остро реагирует на смену погоды по сезону, и это совершенно нормальное явление, утверждают специалисты. В данном случае с приходом зимы либидо снижается даже у особ, которые прежде были наиболее активными в сексуальном плане. Снижение уровня тестостерона зимой является естественным механизмом регулирования работы всех систем организма.

В странах с более ровным климатом, в которых отсутствуют значительные температуры при смене времен года, гормональный фон на смену сезонов совсем не реагирует. Дело в том, что организму в таких условиях нет нужды поддерживать повышенный уровень собственной энергии для нормальной жизнедеятельности в условиях понизившихся температур. Поэтому, утверждают эксперты, нынешняя зима, которая стала аномально теплой, может привести к сохранению прежнего уровня мужского гормона и заметно отразиться на сексуальной активности мужчин.

Впрочем, есть и еще один фактор, от которого зависит выработка тестостерона. Речь о большом количестве пасмурных дней. Как показывают исследования, объем вырабатываемого мужского гормона зависит также от количества потребляемого организмом «солнечного» витамина D. И пусть нынешняя зима выдалась действительно теплой, солнечными днями она все равно не изобилует, поэтому ожидать сильного всплеска активности от мужчин ученые не советуют.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:56

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