Аномально теплая зима влияет на уровень тестостерона у мужчин





В России гормональный фон здоровых мужчин довольно остро реагирует на смену погоды по сезону, и это совершенно нормальное явление, утверждают специалисты. В данном случае с приходом зимы либидо снижается даже у особ, которые прежде были наиболее активными в сексуальном плане. Снижение уровня тестостерона зимой является естественным механизмом регулирования работы всех систем организма.В странах с более ровным климатом, в которых отсутствуют значительные температуры при смене времен года, гормональный фон на смену сезонов совсем не реагирует. Дело в том, что организму в таких условиях нет нужды поддерживать повышенный уровень собственной энергии для нормальной жизнедеятельности в условиях понизившихся температур. Поэтому, утверждают эксперты, нынешняя зима, которая стала аномально теплой, может привести к сохранению прежнего уровня мужского гормона и заметно отразиться на сексуальной активности мужчин.Впрочем, есть и еще один фактор, от которого зависит выработка тестостерона. Речь о большом количестве пасмурных дней. Как показывают исследования, объем вырабатываемого мужского гормона зависит также от количества потребляемого организмом «солнечного» витамина D. И пусть нынешняя зима выдалась действительно теплой, солнечными днями она все равно не изобилует, поэтому ожидать сильного всплеска активности от мужчин ученые не советуют.