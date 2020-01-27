Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская боится потерять место на шоу из-за Романа Макеева
Поклонники проекта "Дом-2" часто задаются вопросом, почему на самом деле мать сестер Рапунцель так ненавидит Романа Макеева, ведь на самом деле мужчина готов был ради Алены Савкиной измениться, забрать ее вместе с сыном с проекта и полностью обеспечивать. Теперь же настоящая причина стала явно понятна.
На самом деле Татьяна Владимировна попросту боится потерять место на проекте "Дом-2", уверены зрители, да так сильно, что готова разрушить личную жизнь собственной дочери. На реалити-шоу она остается под предлогом помощи сестрам Рапунцель с детьми, но как известно, Роман Макеев прекрасно справлялся с этой обязанностью с маленьким сыном Савкиной Богданом.
Не так давно Рапунцель-младшая помирилась с экс-возлюбленным, они вместе провели выходные, а затем вернулись в Периметр, но Татьяна Владимировна устроила буквально истерику для дочери, поставив ее перед выбором - либо мужчина, либо она. Как не пытались телеведущие переключить внимание женщины на Ольгу Рапунцель и ее семью, пока все тщетно.
На самом деле Татьяна Владимировна попросту боится потерять место на проекте "Дом-2", уверены зрители, да так сильно, что готова разрушить личную жизнь собственной дочери. На реалити-шоу она остается под предлогом помощи сестрам Рапунцель с детьми, но как известно, Роман Макеев прекрасно справлялся с этой обязанностью с маленьким сыном Савкиной Богданом.
Не так давно Рапунцель-младшая помирилась с экс-возлюбленным, они вместе провели выходные, а затем вернулись в Периметр, но Татьяна Владимировна устроила буквально истерику для дочери, поставив ее перед выбором - либо мужчина, либо она. Как не пытались телеведущие переключить внимание женщины на Ольгу Рапунцель и ее семью, пока все тщетно.