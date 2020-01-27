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Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян подверг жизнь Саши Черно опасности, сев за руль без прав

Недавно участница проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что с грустью вынуждена была расстаться со своими попугаями, ведь птицы, как оказалось, угрожают здоровью будущего малыша. Позже возлюбленный участницы реалити-шоу Иосиф Оганесян показал в Stories в Instagram, как он отвез жену, причем сел за руль без прав.
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян подверг жизнь Саши Черно опасности, сев за руль без прав

Сама Саша Черно, видимо, не придает этому особого значения. Поклонникам она рассказала, что ее муж пока права не получил, но очень любит ездить за рулем и хочет научиться. Примечательно, что отвозил Иосиф Оганесян Черно к родственникам ночью, когда даже опытные водители опасаются экстремальных ситуаций на дороге.

Как рассказал сам Иосиф Оганесян, на дороге ему почти не встретилось машин, ведь ехали они по проселочной дороге. Однако, в то же время, участник проекта "Дом-2" подверг опасности жизнь своей беременной жены, ведь на дороге случается всякое.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:37

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