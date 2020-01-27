Телеведущая Ольга Бузова устроила в Москве вечеринку в стиле трека "В огне" в честь 34-летия





На вечеринку ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова позвала своих подруг, устроив для них девичник. В числе приглашенных оказались Яна Акру, Мария Погребняк, Инна Жарикова и другие. Зал для гостей украсили декорациями красного цвета, все гости и сама именинница предстали в нарядах в тон. Ольга Бузова выбрала короткое платье красного цвета, украшенное блестками, с глубоким декольте.Все гости и сама именинница после торжества показали в Instagram яркие снимки, а сама она поблагодарила подруг и близких за поддержку, уважение, цветы, поздравления и любовь, отметив, что праздник она устроила не только для себя, но и для них. Бузова добавила, что в любой ситуации сквозь время и расстояния они остаются вместе. На празднике мужчинам вход был строго воспрещен, даже Давид Манукян не появился на вечеринке.В Сети уже появились слухи, что вечеринка была еще и в честь помолвки звезды, ведь возлюбленный уже сделал Ольге Бузовой предложение и они планируют свадьбу.