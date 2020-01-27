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«Мы продолжаемся»: Лариса Гузеева показала свое сходство с дочерью в коллаже из снимков

Лариса Гузеева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото запечатлена сама телеведущая, а на втором ее 19-летняя дочь Ольга Бухарова.
«Мы продолжаемся»: Лариса Гузеева показала свое сходство с дочерью в коллаже из снимков

Лариса Гузеева родила дочь в 40 лет. Отцом Ольги является третий муж телеведущей, ресторатор Игорь Бухаров. У дочери, как и у ее известной матери, бунтарский характер и дерзкий нрав. Телеведущая снисходительно относится к характеру молодой особы, а также к пирсингу и ее неформальным образам. Знаменитость полагает, что в подростковом возрасте все дети ведут себя немного грубовато. 60-летняя Лариса Гузеева на опубликованных снимках показала свое сходство с дочерью. Коллаж она подписала словами: «Мы продолжаемся».

Поклонники телеведущей откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Среди тех, кто оценил сходство дочери со знаменитой матерью стали радиоведущая Алла Довлатова, астролог Василиса Володина и актриса Татьяна Арнтгольц. Все они подчеркнули красоту Ольги Бухаровой, и отметили, что у нее мамины черты лица.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:40

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