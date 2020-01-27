«Мы продолжаемся»: Лариса Гузеева показала свое сходство с дочерью в коллаже из снимков

Лариса Гузеева родила дочь в 40 лет. Отцом Ольги является третий муж телеведущей, ресторатор Игорь Бухаров. У дочери, как и у ее известной матери, бунтарский характер и дерзкий нрав. Телеведущая снисходительно относится к характеру молодой особы, а также к пирсингу и ее неформальным образам. Знаменитость полагает, что в подростковом возрасте все дети ведут себя немного грубовато. 60-летняя Лариса Гузеева на опубликованных снимках показала свое сходство с дочерью. Коллаж она подписала словами: «Мы продолжаемся».Поклонники телеведущей откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Среди тех, кто оценил сходство дочери со знаменитой матерью стали радиоведущая Алла Довлатова, астролог Василиса Володина и актриса Татьяна Арнтгольц. Все они подчеркнули красоту Ольги Бухаровой, и отметили, что у нее мамины черты лица.