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Поклонники Димаша Кудайбергена отметят Международный день Dears 30 января

Поклонники Димаша Кудайбергена 30 января отметят Международный день Dears. Впервые казахский певец обратился так к своим фанатам 3 года назад, на выступлении в Китае.

В 2017 году Димаш Кудайберген принял участие в китайском вокальном конкурсе "The Singer". С тех пор казахский певец пользуется огромной популярностью у публики в разных странах мира. Поклонники полюбили исполнителя за то, что он на своих концертах исполняет композиции, используя различные сложные техники пения, где за основу берется тональность тенора, с переходами в диапазоны баритона и сопрано. Посты Димаша Кудайбергена в социальных сетях набирают множество лайков за рекордные сроки, поскольку поклонники тщательно слетят за его творчеством и личной жизнью.

Фанаты казахского певца 30 января будет отмечать Международный день Dears. Именно так 3 года назад исполнитель обратился к своим преданным поклонникам. С тех про многие считают, что Dears - это семья, пропитанная самыми лучшими качествами своего кумира. Пользователи Сети заявляют, что с гордостью несут право называть себя Dears.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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