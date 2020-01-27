Поклонники Димаша Кудайбергена отметят Международный день Dears 30 января

В 2017 году Димаш Кудайберген принял участие в китайском вокальном конкурсе "The Singer". С тех пор казахский певец пользуется огромной популярностью у публики в разных странах мира. Поклонники полюбили исполнителя за то, что он на своих концертах исполняет композиции, используя различные сложные техники пения, где за основу берется тональность тенора, с переходами в диапазоны баритона и сопрано. Посты Димаша Кудайбергена в социальных сетях набирают множество лайков за рекордные сроки, поскольку поклонники тщательно слетят за его творчеством и личной жизнью.Фанаты казахского певца 30 января будет отмечать Международный день Dears. Именно так 3 года назад исполнитель обратился к своим преданным поклонникам. С тех про многие считают, что Dears - это семья, пропитанная самыми лучшими качествами своего кумира. Пользователи Сети заявляют, что с гордостью несут право называть себя Dears.