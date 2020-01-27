Кейт Миддлтон удивила Великобританию своими фотоработами

«Лишь зная и помня свою трагическую историю, мы никогда ее не повторим», - отметила супруга принца Уильяма.

Как известно, Кейт Миддлтон занималась фотосъемкой еще со времен учебы в университете. Окончив обучение, она не оставила увлечение. Герцогиня является меценатом в Королевском обществе поклонников фотографии, хотя себя скромно считает просто любителем.Для участия в проекте в честь освобождения узников из нацистских концлагерей Миддлтон черпала вдохновение в картинах Йохннеса Вермеера и истории Анны Франк. На одной из работ королевской персоны был изображен 82-летний Ивонн Берштейн из Берлина. Большую часть Холокоста он скрывался во Франции. Мужчину, который укрывал беглеца, приговорили к смертной казни. Рядом с ним в кадре запечатлена его 11-летняя внучка.Благодаря тому, что Кейт Миддлтон сфотографировала вместе пожилого мужчину и ребенка, она показала трогательную родственную связь, нерушимую годами и обстоятельствами. По словам герцогини, очень важно, чтобы следующие поколения всегда помнили своих родных и то, что и им пришлось пережить.