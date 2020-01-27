Александр Ревва: "В этом году я опять не получил ни одной премии "Грэмми"
Александр Ревва опубликовал в Instagram фотографию, сделанную на премии "Грэмми". В комментарии резидент шоу "Comedy Club" пожаловался подписчикам, что в этом году опять не получил ни одной статуэтки.
Александр Ревва, также известный публике под псевдонимом Артур Пирожков, показал фотографию с премии "Грэмми". На кадре резидент "Comedy Club" сфотографирован в черном костюме и белой рубашке. В комментарии исполнитель написал: "В этом году я опять не получил ни одной премии "Грэмми". Мало того, я даже не был номинирован". Александру Ревва кажется это очень странным, поскольку песни Артура Пирожкова пользуются большой популярностью.
В конце своего поста в Instagram знаменитость сообщил, что готов подождать еще немного, ведь опыт ожидания у него большой. Поклонники посоветовали артисту не переживать, поскольку они уверены, в следующем году ему обязательно вручат статуэтку. Также фанаты отметили, что для них он лучший певец и юморист. Пост Александра Реввы уже набрал почти 20 000 лайков.
Александр Ревва, также известный публике под псевдонимом Артур Пирожков, показал фотографию с премии "Грэмми". На кадре резидент "Comedy Club" сфотографирован в черном костюме и белой рубашке. В комментарии исполнитель написал: "В этом году я опять не получил ни одной премии "Грэмми". Мало того, я даже не был номинирован". Александру Ревва кажется это очень странным, поскольку песни Артура Пирожкова пользуются большой популярностью.
В конце своего поста в Instagram знаменитость сообщил, что готов подождать еще немного, ведь опыт ожидания у него большой. Поклонники посоветовали артисту не переживать, поскольку они уверены, в следующем году ему обязательно вручат статуэтку. Также фанаты отметили, что для них он лучший певец и юморист. Пост Александра Реввы уже набрал почти 20 000 лайков.