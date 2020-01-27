Живущая в Китае россиянка рассказала об опустевших улицах: "Люди празднуют Новый год"





Россиянка Наталья Кибалина вот уже несколько лет проживает в Китайской Народной Республике. Девушка поделилась впечатлениями от ажиотажа вокруг эпидемии коронавируса. Так, полная информация и оповещения людей об опасности появились только с 20 января, хотя о заболевших в Ухане сообщалось уже в первых числах месяца. Сейчас лицам, контактировавшими с жителями города, необходимо пройти медицинское обследование. Иностранцы при этом обязаны срочно сообщать руководству на работе или по месту учебы. Сиань, в которым живет россиянка, соседствует с Уханем, потому здесь уже есть зараженные, однако их не много, и за всеми ведется тотальное наблюдение. Пресса КНР постоянно повторяет о необходимости мыть руки, использовать соленую воду для полоскания горла, причем такую процедуру следует проводить как после выхода из дома, так и после возвращения.Рекомендуется избегать контактов с животными, даже домашними. Информация о развитии эпидемии не скрывается, все данные есть в открытом доступе. Несмотря на множество панических слухов, закрытым городом является на данный момент только Ухань, где коронавирус впервые был выявлен, и количество заболевших наибольшее в стране. Из-за празднования Нового года по китайскому календарю наблюдается повышенная миграция внутри страны, многие едут к родственникам. Это еще больше усиливает риски дальнейшего распространения тяжелого недуга. Многие китайцы носят специальные маски для защиты типа N-95.Из-за распространения вируса отменено множество массовых мероприятий, однако, как свидетельствует Кибалина, люди все равно с размахом отмечают праздники дома. Россиянка также рассказала о присланном ей видео из уханьского супермаркета. На нем, утверждает девушка, нет никакой паники или очередей за продуктами. Также отмечается, что среди умерших – преимущественно люди пожилого возраста и со слабым иммунитетом. Относительно же посылок из Китая, то они не могут перенести инфекцию, так как вирус не способен жить вне носителя дольше шести дней. Поэтому любые опасения в этом случае являются беспочвенными.