АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов бросил первую супругу из-за ее болезни

Дмитрий Иванов, супруг Лолиты Милявской, недавно сделал откровенное заявление о своем первом браке. Оказалось, что муж 56-летней певицы бросил предыдущую избранницу из-за болезни.

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов впервые поделился с общественностью подробностями жизни со своей первой супругой до того, как встретил нынешнюю жену Лолиту Милявскую. 45-летний спортсмен утверждает, что причиной разрыва послужила тяжелая болезнь экс-возлюбленной, с которой он состоял в браке менее 2 лет. При этом Иванов до сих пор чувствует уважение к женщине, но дополняет собственные откровения словами: "Каждый брак имеет время своего окончания".

Известно, что бывшая жена Иванова в скором времени скончалась, а сам тренер поддерживает связь с ее дочерью и внучкой. Кроме прочего, гражданин Белоруссии получил после этих отношений российский паспорт, за что его долгое время упрекали родные. Теперь у Дмитрия Иванова появились другие проблемы, связанные с Лолитой Милявской. Днями ранее сообщалось, что исполнительница выиграла суд у мужа, которого обвиняет в изменах и фиктивном характере брака.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Живущая в Китае россиянка рассказала об опустевших улицах: "Люди празднуют Новый…
Звезды «Дом-2» Никита Рудаков и Алина Галимова спровоцировали слухи о…
"Я опытная обжора": Вернувшаяся из отпуска Анна Семенович обнаружила 4 лишних…
Уникальные купе BMW M8 Individual Manufaktur все еще продаются в…
Пелагея вложила деньги в строительство загородного дома, который после развода достанется…
Американские врачи назвали главные симптомы почечной…
"Он воспринял это как личное оскорбление": Татьяна Власова рассказала о ссоре Джигарханяна с пасынком…
«Жена» звезды «Дом-2» Саймона Марданшина вышла на связь после…
Обновленная «Нива» поступила в продажу в…
Кейт Миддлтон удивила Великобританию своими…
«Мы продолжаемся»: Лариса Гузеева показала свое сходство с дочерью в коллаже из…
Ученые рассказали о количестве яда, содержащегося в организме…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель разгромила дом после скандала с…
Поклонники Димаша Кудайбергена отметят Международный день Dears 30…
Учёные рассказали, как рацион питания влияет на поведение…
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов бросил первую супругу из-за ее…
Спелеолог Александр Гусев заявил, что пещеры в России помогут найти ответы на загадки…
Жительница Омска не разрешила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25…
Сергей Шнуров заявил, что хочет стать…
Учёные рассказали о полезных свойствах…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская боится потерять место на шоу из-за Романа…
Александр Ревва: "В этом году я опять не получил ни одной премии…
Ученый из Финляндии рассказал, почему зима без снега несет опасность для природы и…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян подверг жизнь Саши Черно опасности, сев за руль без…
Анна Цуканова-Котт поделилась снимками нового дома в…
Телеведущая Ольга Бузова устроила в Москве вечеринку в стиле трека "В огне" в честь…
Концерн FCA провел презентацию обновленной мультимедийки Uconnect…
Астрономы обнаружили самую смертоносную планету под кодовым названием…
Просмотреть все новости