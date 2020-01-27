Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов бросил первую супругу из-за ее болезни





Тренер по сквошу Дмитрий Иванов впервые поделился с общественностью подробностями жизни со своей первой супругой до того, как встретил нынешнюю жену Лолиту Милявскую. 45-летний спортсмен утверждает, что причиной разрыва послужила тяжелая болезнь экс-возлюбленной, с которой он состоял в браке менее 2 лет. При этом Иванов до сих пор чувствует уважение к женщине, но дополняет собственные откровения словами: "Каждый брак имеет время своего окончания".Известно, что бывшая жена Иванова в скором времени скончалась, а сам тренер поддерживает связь с ее дочерью и внучкой. Кроме прочего, гражданин Белоруссии получил после этих отношений российский паспорт, за что его долгое время упрекали родные. Теперь у Дмитрия Иванова появились другие проблемы, связанные с Лолитой Милявской. Днями ранее сообщалось, что исполнительница выиграла суд у мужа, которого обвиняет в изменах и фиктивном характере брака.