Сергей Шнуров заявил, что хочет стать продюсером





Сергей Шнуров объяснил, у него есть некоторые соображения на этот счёт, он захотел побывать на месте зрителя. Музыкант говорит о наличии большого опыта в организации мероприятий, поэтому продюсирование может на самом деле его заинтересовать. По словам рок-звезды, продюсер и зритель является одним целым. Он организовывает мероприятия, которые будут интересны посетителям. Однако Шнуров предпочел сохранить интригу и не называть имена артистов, которые достойны его продюсирования. Также музыкант является общественным деятелем и входит в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре.Артист сообщил, что ему интересна политика, считая это направление своей работой. Шнуров объяснил, что вошел в совет только расширения рамок закона о культуре, который уже давно находится в разработке. Он хочет сделать всё возможное для уменьшения запретов на культурную деятельность. Рок-музыкант сообщил о своём желании донести до людей, отвечающих за культуру, что это «большее, нежели музей, выставка». По словам Шнурова, культурой является то, что живет. Однако он не планирует становится политиком, а пока присматривается к происходящему.