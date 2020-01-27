АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Ученый из Финляндии рассказал, почему зима без снега несет опасность для природы и человека

В последние годы на территории Европы часто наблюдается зима без снега, что является одним из немногих последствий глобального потепления. Ученый из Финляндии рассказал, почему холодный сезон без осадков несет опасность для природы и человека.

Как информирует глава Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии в Финляндии Киммо Сааринен, бесснежная зима крайне нежелательна не только для сельского хозяйства и дикой природы, но и для человека. В первую очередь страдают популяции комаров и москитов, которые размножаются во влажной среде, образующейся в результате таяния снежного покрова весной. Недостаток насекомых может привести к голоданию птиц, а более мелкие виды с большой вероятностью пострадают от низких температур, поскольку отсутствуют естественные укрытия от холода.

Кроме того, снег необходим для богатого урожая, поскольку сохраняет озимые посевы. По этой же причине будет наблюдаться замедленный рост ягод (особенно черники) и ранее появление клещей в зеленых массивах. При этом, Сааринен предупреждает общественность, что не стоит опасаться резкого изменения климата, который обладает определенной периодичностью. По словам ученого, сейчас наблюдается рекордно теплое десятилетие, которое должно со временем сойти на нет.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные рассказали о полезных свойствах…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская боится потерять место на шоу из-за Романа…
Александр Ревва: "В этом году я опять не получил ни одной премии…
Ученый из Финляндии рассказал, почему зима без снега несет опасность для природы и…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян подверг жизнь Саши Черно опасности, сев за руль без…
Анна Цуканова-Котт поделилась снимками нового дома в…
Телеведущая Ольга Бузова устроила в Москве вечеринку в стиле трека "В огне" в честь…
Концерн FCA провел презентацию обновленной мультимедийки Uconnect…
Астрономы обнаружили самую смертоносную планету под кодовым названием…
«Я больше плакала, чем он»: Татьяна Власова рассказала о смерти единственной дочери…
В работе почты Mail.ru произошел масштабный…
Светлана Лобода: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных…
Названа официальная дата начала производства беспилотных шаттлов Cruise…
"С тобой я могу быть свободна": Наталья Рудова призналась в любви…
Медики назвали 4 главных симптома, указывающих на дефицит витамина D в организме…
Беременная Оксана Самойлова опубликовала романтическое фото с …
В Новосибирской школе преподаватель поставила оценку ученице прямо на…
Наталья Андрейченко не выходит на связь более суток после поездки в…
Появились первые подробности о новом поколении Honda…
Гарик Харламов почтил память Коби Брайанта и его…
Астронавт Хелен Шармен: "На Земле может быть темная биосфера, в которой скрывается инопланетная…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приперла своего бойфренда Манукяна к стене "беременным"…
Бежавший из России комик Александр Долгополов прочел в Израиле лекцию о потере всего за…
Врачи рассказали о полезных свойствах арахисового…
Елизавета Боярская почтила память погибших во время блокады…
Бьюти-мастер принцессы Дианы раскрыла секреты макияжа членов королевской…
Сергей Лазарев: "Творите свое будущее сами, не ждите у моря…
В Новосибирске введен режим ЧС из-за обильных…
Просмотреть все новости