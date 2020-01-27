Ученый из Финляндии рассказал, почему зима без снега несет опасность для природы и человека





Как информирует глава Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии в Финляндии Киммо Сааринен, бесснежная зима крайне нежелательна не только для сельского хозяйства и дикой природы, но и для человека. В первую очередь страдают популяции комаров и москитов, которые размножаются во влажной среде, образующейся в результате таяния снежного покрова весной. Недостаток насекомых может привести к голоданию птиц, а более мелкие виды с большой вероятностью пострадают от низких температур, поскольку отсутствуют естественные укрытия от холода.Кроме того, снег необходим для богатого урожая, поскольку сохраняет озимые посевы. По этой же причине будет наблюдаться замедленный рост ягод (особенно черники) и ранее появление клещей в зеленых массивах. При этом, Сааринен предупреждает общественность, что не стоит опасаться резкого изменения климата, который обладает определенной периодичностью. По словам ученого, сейчас наблюдается рекордно теплое десятилетие, которое должно со временем сойти на нет.