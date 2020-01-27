Ученые рассказали о количестве яда, содержащегося в организме человека





Археологи во время исследования останков людей, независимо от времени и места их проживания, в 80% случаев обнаруживают в их тканях присутствие цианида, ртути или других ядовитых веществ. Эксперты полагают, что тело современного человека наполнено ими на генетическом уровне. Стало известно о жителях деревни Сан-Антонио-де-лос-Кобрес в Аргентине, которые употребляли воду с содержанием мышьяка в 80 раз больше безопасной дозы. Ни у кого из местного населения она не вызвала отрицательного влияния на организм. Врачи при исследовании этого уникального явления нашли у людей мутацию генов, которая повлекла адаптацию организма к опасному яду.По данным экспертов, печень человека каждый день вырабатывает около 2 литров яда, содержащего кислоты, которые именуются желчью, и принимающие участие в эмульгации жиров в процессе пищеварения. Врачи установили, что даже миллиграммы соли желчи, проникшие в кровь, влекут гибель человека. Однако природой разработан механизм защиты организма от собственного яда. Иные биохимические процессы нейтрализуют токсины в организме мгновенно после выполнения функции эмульгатора.