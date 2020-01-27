Светлана Лобода: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток"

Светлана Лобода воспитывает дочерей Евангелину и Тильду. Певица редко показывает их в социальных сетях, но любит рассказывать о достижениях своих детей. Сегодня исполнительница разместила фотографию, сделанную в ванной. На кадре знаменитость запечатлена в черной майке и клетчатом пиджаке. Ее образ дополнили платок на голове, макияж и несколько цепочек с медальонами. В комментарии известная певица написала: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток".Поклонники ответили, что знаменитость прекрасно выглядит в любом образе. Многие написали, что роль матери двоих детей подходит ей больше, чем роль "Лободы". При это фанаты оставили большое количество комплиментов. Меньше чем за час публикация Светланы Лободы набрала почти 30 000 лайков.