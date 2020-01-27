АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Светлана Лобода: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток"

Светлана Лобода показала подписчикам в социальной сети Instagram селфи, сделанное в ванной. В комментарии к публикации известная певица написала, что в роли "Лободы" она бывает часто, но намного чаще просто мама двоих прекрасных детей.
Светлана Лобода: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток"

Светлана Лобода воспитывает дочерей Евангелину и Тильду. Певица редко показывает их в социальных сетях, но любит рассказывать о достижениях своих детей. Сегодня исполнительница разместила фотографию, сделанную в ванной. На кадре знаменитость запечатлена в черной майке и клетчатом пиджаке. Ее образ дополнили платок на голове, макияж и несколько цепочек с медальонами. В комментарии известная певица написала: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток".

Поклонники ответили, что знаменитость прекрасно выглядит в любом образе. Многие написали, что роль матери двоих детей подходит ей больше, чем роль "Лободы". При это фанаты оставили большое количество комплиментов. Меньше чем за час публикация Светланы Лободы набрала почти 30 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные рассказали о полезных свойствах…
Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Владимировна Григорьевская боится потерять место на шоу из-за Романа…
Александр Ревва: "В этом году я опять не получил ни одной премии…
Ученый из Финляндии рассказал, почему зима без снега несет опасность для природы и…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян подверг жизнь Саши Черно опасности, сев за руль без…
Анна Цуканова-Котт поделилась снимками нового дома в…
Телеведущая Ольга Бузова устроила в Москве вечеринку в стиле трека "В огне" в честь…
Концерн FCA провел презентацию обновленной мультимедийки Uconnect…
Астрономы обнаружили самую смертоносную планету под кодовым названием…
«Я больше плакала, чем он»: Татьяна Власова рассказала о смерти единственной дочери…
В работе почты Mail.ru произошел масштабный…
Светлана Лобода: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных…
Названа официальная дата начала производства беспилотных шаттлов Cruise…
"С тобой я могу быть свободна": Наталья Рудова призналась в любви…
Медики назвали 4 главных симптома, указывающих на дефицит витамина D в организме…
Беременная Оксана Самойлова опубликовала романтическое фото с …
В Новосибирской школе преподаватель поставила оценку ученице прямо на…
Наталья Андрейченко не выходит на связь более суток после поездки в…
Появились первые подробности о новом поколении Honda…
Гарик Харламов почтил память Коби Брайанта и его…
Астронавт Хелен Шармен: "На Земле может быть темная биосфера, в которой скрывается инопланетная…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приперла своего бойфренда Манукяна к стене "беременным"…
Бежавший из России комик Александр Долгополов прочел в Израиле лекцию о потере всего за…
Врачи рассказали о полезных свойствах арахисового…
Елизавета Боярская почтила память погибших во время блокады…
Бьюти-мастер принцессы Дианы раскрыла секреты макияжа членов королевской…
Сергей Лазарев: "Творите свое будущее сами, не ждите у моря…
В Новосибирске введен режим ЧС из-за обильных…
Просмотреть все новости