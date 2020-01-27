Спелеолог Александр Гусев заявил, что пещеры в России помогут найти ответы на загадки мироздания
Ведущий научный сотрудник МГУ Александр Гусев заявил о ценности пещер на территории России. По его мнению, более 5 тысяч существующих естественных расщелин могут помочь найти ответы на загадки мироздания и раскрыть подробности древней жизни.
Как заявил исследователь, спелеологи способны найти важные сведения о живых организмах, которые существовали еще задолго до появления человека, благодаря системам пещер. Александр Гусев сообщил изданию "Популярная механика", что природные шахты могут скрывать останки животных и прочие следы жизни, которым уже более миллиона лет. Кроме того, эксперты подтверждают возможность определить климат и температурные условия, исследуя кристаллы, минералы, сталактиты и сталагмиты в пещерах.
Ведущий спелеолог Александр Гусев добавил: только на территории России до сих пор есть тысячи подземных систем, где не ступала нога человека. Больше всего их - в Крыму, на Кавказе и Урале.
Как заявил исследователь, спелеологи способны найти важные сведения о живых организмах, которые существовали еще задолго до появления человека, благодаря системам пещер. Александр Гусев сообщил изданию "Популярная механика", что природные шахты могут скрывать останки животных и прочие следы жизни, которым уже более миллиона лет. Кроме того, эксперты подтверждают возможность определить климат и температурные условия, исследуя кристаллы, минералы, сталактиты и сталагмиты в пещерах.
Ведущий спелеолог Александр Гусев добавил: только на территории России до сих пор есть тысячи подземных систем, где не ступала нога человека. Больше всего их - в Крыму, на Кавказе и Урале.