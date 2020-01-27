«Я больше плакала, чем он»: Татьяна Власова рассказала о смерти единственной дочери Джигарханяна





Дочь Джигарханяна была рождена в его первом браке с Аллой Ванновской. Когда девочке было всего 2 года, ее мать скоропостижно скончалась от редкого генетического недуга. Более того, это заболевание по наследству передалось и Елене. По словам Татьяны Власовой, по большому счету дочь актера от первого брака воспитывала именно она, став для нее второй матерью. Девочка при этом неплохо ладила с сыном Власовой Степаном, а вот общих детей со второй супругой Джигарханян так и не завел. Впрочем, как вспоминает Власова, умерла Елена вовсе не от болезни. Она задохнулась от угарного газа в гараже, где находилась со своим молодым человеком в машине., - рассказала Татьяна Власова.