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Анна Цуканова-Котт поделилась снимками нового дома в Таиланде

Анна Цуканова-Котт долгое время мечтала приобрести дом возле моря и теперь её желание сбылось. Недавно актриса поделилась в соцсетях снимками новой квартиры в Таиланде.

Неожиданностью для многих поклонников Анны Цукановой-Котт стало приобретение кумиром новой недвижимости на юге тайского острова Пхукет. Теперь она является гордой владелицей роскошной квартиры на берегу моря, за которую пришлось отдать значительную сумму. По словам звезды, эта покупка была одной из самых сокровенных желаний, которое наконец-то исполнилось. Известно, что жилплощадь долгое время находилась на стадии строительства, но с недавнего времени может использоваться по назначению.

Цуканова-Котт также опубликовала несколько изображений интерьера, в котором есть все необходимое для комфортного проживания, а сами апартаменты расположились в живописном и недавно возведенном жилом районе. Кроме прочего, артистка похвасталась тем, что в этом комплексе находится тренажёрный зал, магазин и даже массажный салон. Она отметила, что будет сдавать квартиру туристам в те периоды, когда не будет пребывать в Таиланде на отдыхе вместе с семьей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30

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