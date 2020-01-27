Концерн FCA провел презентацию обновленной мультимедийки Uconnect 5
В новых автомобилях FCA появится обновленная мультимедийка Uconnect 5. Снимки презентации устройства уже доступны для просмотра в Сети.
Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles постоянно работает над модернизацией своей продукции. Так, в новой мультимедиа-системе заметно повышена скорость работы. Кроме того, обновленный вариант информационно-развлекательной системы получил возможность беспроводного соединения и работы в ряде сервисов, например Android Auto и Apple CarPlay. Оснастят новую мультимедийку и функцией адаптации Alexa Home-to-Car, с виртуальным помощником и поддержкой с распознаванием голоса. Подключать внешние устройства к системе можно через Bluetooth, при этом не ограничиваясь одним девайсом, Uconnect 5 рассчитана на работу сразу двоих подключенных по данному протоколу гаджетов.
Пятое поколение Uconnect разработчики корпорации представляют, как наиболее прогрессивную и актуальную на данный момент систему мультимедиа. Подобные устройства, уверены в руководстве FCA, ранее не применялись ни на одном автомобиле конкурентов. Стоит признать, что данный комплекс действительно получил множество международных наград в сфере автомобильного оснащения. Создана Uconnect 5 на базе ОС Android, в будущем ее можно будет устанавливать на огромном количестве машин FCA, от Chrysler, Jeep, и Dodge, до Lancia, Maserati и Fiat.
Главной доработкой комплекса стал UX (пользовательский опыт), обрабатывающий любые команды с повышенной скоростью. Это обеспечивает улучшенную работу, графику и возможность настройки интерфейса на выбор владельца. Такие эксплуатационные параметры достигаются благодаря усовершенствованной микросхеме 50K MIP, 6-гигабайтному модулю оперативной памяти и утилитой для установки флэш-памяти размером до 64 гигабайт. Скорость работы новой генерации Uconnect превышает все предшествующие версии в пять раз. Также полезной для покупателя будет возможность сохранения пяти профилей пользователя, спецрежим камердинера, и опция быстрого доступа к наиболее востребованным приложениям.
Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles постоянно работает над модернизацией своей продукции. Так, в новой мультимедиа-системе заметно повышена скорость работы. Кроме того, обновленный вариант информационно-развлекательной системы получил возможность беспроводного соединения и работы в ряде сервисов, например Android Auto и Apple CarPlay. Оснастят новую мультимедийку и функцией адаптации Alexa Home-to-Car, с виртуальным помощником и поддержкой с распознаванием голоса. Подключать внешние устройства к системе можно через Bluetooth, при этом не ограничиваясь одним девайсом, Uconnect 5 рассчитана на работу сразу двоих подключенных по данному протоколу гаджетов.
Пятое поколение Uconnect разработчики корпорации представляют, как наиболее прогрессивную и актуальную на данный момент систему мультимедиа. Подобные устройства, уверены в руководстве FCA, ранее не применялись ни на одном автомобиле конкурентов. Стоит признать, что данный комплекс действительно получил множество международных наград в сфере автомобильного оснащения. Создана Uconnect 5 на базе ОС Android, в будущем ее можно будет устанавливать на огромном количестве машин FCA, от Chrysler, Jeep, и Dodge, до Lancia, Maserati и Fiat.
Главной доработкой комплекса стал UX (пользовательский опыт), обрабатывающий любые команды с повышенной скоростью. Это обеспечивает улучшенную работу, графику и возможность настройки интерфейса на выбор владельца. Такие эксплуатационные параметры достигаются благодаря усовершенствованной микросхеме 50K MIP, 6-гигабайтному модулю оперативной памяти и утилитой для установки флэш-памяти размером до 64 гигабайт. Скорость работы новой генерации Uconnect превышает все предшествующие версии в пять раз. Также полезной для покупателя будет возможность сохранения пяти профилей пользователя, спецрежим камердинера, и опция быстрого доступа к наиболее востребованным приложениям.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:21