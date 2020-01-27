"С тобой я могу быть свободна": Наталья Рудова призналась в любви океану

Наталья Рудова несколько месяцев провела на Бали, где участвовала в фотосессиях и стала ведущей нового реалити-шоу "Место под солнцем". Сегодня артистка поделилась новым черно-белым снимком, на котором она запечатлена на пляже. Знаменитость одета в короткое платье, она стоит в воде, полностью промокнув от надвигающихся волн. В комментарии Наталья Рудова написала: "Иногда мне кажется, что океан — это единственный мой друг, соратник и любовник. Мой мужчина, моя любовь и опора".Телеведущая отметила, что с океаном она чувствует себя свободной, бесконечно улыбается и смеется. Единственное, что придает печали Наталье Рудовой, что она скучает за ним. В конце актриса написала: "Иногда мне кажется, что я никого не любила кроме тебя". Подписчики пожелали знаменитости никогда не расставаться с океаном и оставили множество лайков.