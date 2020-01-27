В работе почты Mail.ru произошел масштабный сбой





Отмечается, что у разных пользователей неполадки работы сервиса проявляются по-разному. Так, кто-то из пользователей не может осуществить вход в свой аккаунт, получая сообщение с ошибкой при любой попытке авторизоваться на сайте. Другие, и вовсе, не могут открыть сам сайт Mail.ru. Примечательно, что сбой носит довольно серьезные масштабы, поскольку всего за полтора часа на Downdetector было оставлено не менее 16 тысяч сообщений с жалобами. При этом наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Петербурга, также довольно большое количество сообщений подобного содержания приходит из Самары, Казани, Челябинска, Краснодара, Екатеринбурга и других крупных городов России.Представители службы технической поддержки компании отметили, что на данный момент ведутся работы, направленные на устранение технических неполадок.