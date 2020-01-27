Беременная Оксана Самойлова опубликовала романтическое фото с Джиганом

Популярная пара поделилась «магическим мигом» со своими подписчиками. Оксана Самойлова и Джиган сделали фото в Маями на фоне яркого заката. Поклонники комментируют, что в кадре будто застыло время в ожидании их ребенка., - добавляют фанаты.В своем микроблоге Оксана Самойлова активно показывает себя на протяжении беременности. Модель с долей юмора и чувством стиля публикует образы и описывает свои ощущения от трогательного этапа жизни. Своей открытостью она еще больше расположила к себе интернет-пользователей, что не трудно заметить по их откликам.