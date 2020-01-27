Учёные рассказали, как рацион питания влияет на поведение человека





Эксперты провели исследование, в ходе которого смогли пересадить кишечные бактерии пугливых мышей в кишечник более смелых грызунов и наоборот. Наблюдение проходило за переменами в поведении млекопитающих. «Стеснительные» мыши активизировались, а «смельчаки» вели себя более осмотрительно. Из этого учёные сделали вывод, что необходимо обращать внимание на рацион питания, ведь он серьёзно влияет на поведенческие реакции, а не только является регулятором веса.Также в Университете Любека провели эксперимент, в котором приняли участие 87 человек. Люди рассказали о том, что съели на завтрак, а потом прошли тест, заключавшийся в том, чтобы пойти на не слишком выгодную для них сделку. В ходе исследования выяснилось, чем больше углеводов было в съеденной пище, тем чаще испытуемый говорил «нет». По словам эксперта Себастьяна Шмитта, непринятие договора можно было бы объяснить высоким уровнем агрессии, однако скачков тестостерона обнаружено не было. Это может быть связано с изменившимся профилем аминокислот, являющихся строительным материалом для нейромедиаторов мозга.