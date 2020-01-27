Наталья Андрейченко не выходит на связь более суток после поездки в Мексику

Недавно в профиле Instagram Натальи Андрейченко появилась тревожная публикация, призывающая общественность предоставить любую информацию о местоположении народной артистки РСФСР. Её менеджер Ян Трунцев сообщил, что актриса не выходит на связь еще с субботы после посещения подруги в мексиканском городе Канкун. При этом, днями ранее отмечалась повышенная температура и воспаление уха у звезды., - проинформировал Трунцев. Позднее он добавил, что на протяжении нескольких дней обсуждал с Андрейченко рабочий график в связи с важным проектом. Как оповещает PR-директор, вся команда сейчас переживает за её здоровье, поэтому просит всех, кто обладает новостями об актрисе, незамедлительно обратиться по указанному в публикации номеру. На данный момент Трунцев хочет переговорить с наследником Андрейченко, который проживает в Швейцарии и вероятно не знает о состоянии здоровья матери.