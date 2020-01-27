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Астрономы обнаружили самую смертоносную планету под кодовым названием KELT-9b

Специалисты из США сумели выяснить, что экзопланета под кодовым названием KELT-9b, которую принято относить к классу «горячих юпитеров», раскалена до такой степени, что в ее воздушном пространстве могут расщепляться даже молекулы водорода. Как подчеркивают ученые, оболочка данного космического тела является рекордно смертоносной, поэтому на его поверхности в принципе невозможно существование жизни.
Астрономы обнаружили самую смертоносную планету под кодовым названием KELT-9b

Исследователи занялись наблюдениями за KELT-9b через телескоп Spitzer, который работает в ИК-диапазоне. Как оказалось, на светлой (дневной) стороне указанной планеты происходит разрыв молекулярного водорода, который впоследствии не может сформироваться снова до тех пор, пока его разрозненные атомы не попадут в тень – на ночную сторону планеты.

Температура на поверхности KELT-9b, утверждают американские астрономы, является рекордно высокой и смертоносной. При этом авторы исследования подчеркивают, что подобные явления прежде наблюдались и на так называемых «ультрагорячих юпитерах».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:16

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