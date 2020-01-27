Астрономы обнаружили самую смертоносную планету под кодовым названием KELT-9b





Исследователи занялись наблюдениями за KELT-9b через телескоп Spitzer, который работает в ИК-диапазоне. Как оказалось, на светлой (дневной) стороне указанной планеты происходит разрыв молекулярного водорода, который впоследствии не может сформироваться снова до тех пор, пока его разрозненные атомы не попадут в тень – на ночную сторону планеты.Температура на поверхности KELT-9b, утверждают американские астрономы, является рекордно высокой и смертоносной. При этом авторы исследования подчеркивают, что подобные явления прежде наблюдались и на так называемых «ультрагорячих юпитерах».