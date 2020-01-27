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Гарик Харламов почтил память Коби Брайанта и его дочери

Гарик Харламов разместил на странице в Instagram черно-белую фотографию Коби Брайанта и его дочери. Данным постом знаменитость почтил память баскетболиста, погибшего в авиакатастрофе.
Гарик Харламов почтил память Коби Брайанта и его дочери

Накануне стало известно, что американский профессиональный баскетболист Коби Брайант вместе со своей 13-летней дочерью Джинной Марией-Оноре погиб в результате падения вертолёта. Сегодня Гарик Харламов опубликовал фотографию спортсмена с наследницей. В комментарии к публикации в Instagram артист написал: "Начало года просто кошмар какой-то. За один месяц одна трагедия за другой. И каждый раз просто нет слов. Вот новости из США. Легенда НБА Коби Брайант погиб 26 января при крушении вертолета в Калифорнии".

Знаменитость рассказал, что жертвами катастрофы также стали еще 8 человек, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре. В конце своего поста Гарик Харламов особо отметил, что Коби Брайант был удостоен премии Оскар за свою короткометражку о баскетболе, и в течении всей карьеры выступал за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", вместе с командой выиграл 5 чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации. Погибшему спортсмену был 41 год.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:04

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