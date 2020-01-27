Названа официальная дата начала производства беспилотных шаттлов Cruise Origin





Новинка даст большие возможности улучшения пассажирских перевозок, а разгрузить дороги от пробок и улучшить экологию. Робо-такси запустят уже в 2022-м, об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на источники в руководстве автоконцерна.Электрическому Cruise Origin уже сейчас предрекают роль революционного транспортного средства. Здесь нет рулевого колеса и каких-либо педалей для управления автомобилем. Внедренная в электромобиль система способна справляться с любыми сложностями на дороге самостоятельно, без человеческого вмешательства. Кроме того, машина рассчитана на довольно большой пробег, почти 1,61 миллиона километров.Выпуск подобных новинок налажен на одном из заводов General Motors в Мичигане. Также на данных мощностях с конвейера сойдет пикап Hummer. Дополнят ассортимент электрические модификации GMC Sierra и Cadillac Escalade, они выйдут на мировые рынки в 2023 году. Относительно Cruise Origin, компания уверена в их грядущей высокой популярности, так как модели можно использовать для совместных поездок в городе.