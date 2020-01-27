Жительница Омска не разрешила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов





По информации прокуратуры Омской области, которая опубликована на официальном сайте ведомства, в декабре прошлого года врачи сумели войти в квартиру в сопровождении полиции. Они диагностировали у девочки белково-энергетическую недостаточность, привезли ее в медучреждение, и предложили госпитализировать. Мать подписала письменный отказ от дальнейшего обследования и госпитализации. Свое решение она объяснила недоверием к врачам и всему персоналу. Однако комиссия медиков сделала заключение, что такое решение матери может повлечь угрозу для жизни и здоровья ребенка. О своем заключении и о сложившейся ситуации медики сообщили в прокуратуру.По решению суда, отказ матери от обследования и лечения был признан незаконным, после чего девочка была госпитализирована.