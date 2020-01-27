Жительница Омска не разрешила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска не разрешила врачам приступить к лечению своей дочери, которая в возрасте 14 лет имеет вес 25 килограммов. Женщина запретила обследовать девочку, и не давала возможности врачу-педиатру зайти к ним домой.
По информации прокуратуры Омской области, которая опубликована на официальном сайте ведомства, в декабре прошлого года врачи сумели войти в квартиру в сопровождении полиции. Они диагностировали у девочки белково-энергетическую недостаточность, привезли ее в медучреждение, и предложили госпитализировать. Мать подписала письменный отказ от дальнейшего обследования и госпитализации. Свое решение она объяснила недоверием к врачам и всему персоналу. Однако комиссия медиков сделала заключение, что такое решение матери может повлечь угрозу для жизни и здоровья ребенка. О своем заключении и о сложившейся ситуации медики сообщили в прокуратуру.
По решению суда, отказ матери от обследования и лечения был признан незаконным, после чего девочка была госпитализирована.
По информации прокуратуры Омской области, которая опубликована на официальном сайте ведомства, в декабре прошлого года врачи сумели войти в квартиру в сопровождении полиции. Они диагностировали у девочки белково-энергетическую недостаточность, привезли ее в медучреждение, и предложили госпитализировать. Мать подписала письменный отказ от дальнейшего обследования и госпитализации. Свое решение она объяснила недоверием к врачам и всему персоналу. Однако комиссия медиков сделала заключение, что такое решение матери может повлечь угрозу для жизни и здоровья ребенка. О своем заключении и о сложившейся ситуации медики сообщили в прокуратуру.
По решению суда, отказ матери от обследования и лечения был признан незаконным, после чего девочка была госпитализирована.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:04