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В Новосибирской школе преподаватель поставила оценку ученице прямо на лоб

В городе Новосибирск в среднеобразовательной школе произошел неприятный инцидент. Преподаватель поставила оценку ученице третьего класса прямо на лоб, чем довела ребенка до слез.

Подробнее о необычной ситуации рассказал отец одной из одноклассниц униженной девочки. Сославшись на историю, услышанную из уст своей дочери, родитель рассказал: в тот день все дети в классе сдавали «какой-то зачет», и одноклассница его ребенка получила самую высокую оценку. Однако школьница случайно обнаружила, что оставила дома свой дневник. «В итоге учительница поставила ей оценку на лоб ручкой и расписалась», - комментирует сибиряк.

Школьница выбежала из класса в слезах и попыталась смыть «автограф» со своего лица. Родители крайне возмущены таким поведением, которому трудно найти объяснение. Они очень надеются, что будут предприняты необходимые меры, для того чтобы остальные дети не пострадали от подобных оскорбительных действий.

В последнее время поступки педагогов нередко вызывают недовольство родителей. Один из недавних случаев произошел с мальчиком из Алтая, который начал страдать шизофренией. В болезни сына мать обвинила учителей в школе.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:21

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