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Появились первые подробности о новом поколении Honda Jazz

Уже через три-четыре месяца на европейский авторынок выйдет новая генерация Honda Jazz. Сейчас же в Сети появились первые подробности о данной модели.
Появились первые подробности о новом поколении Honda Jazz

Так, старт релизов намечен на лето текущего, 2020 года, на родном для нее японском рынке машина поступит в салоны уже в феврале. При этом новинка будет называться Fit, ее экстерьер будет таким же, как и в моделях для европейского потребителя.

Главные изменения следует ожидать в технических характеристиках, прежде всего в моторной гамме хэтчбека. Так, в Стране восходящего солнца транспортное средство выпускают как с двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридным силовым агрегатом. В дилерских центрах Европы модель с ДВС продаваться не будет, ассортимент ограничится только гибридами.

Классический вариант для японского потребителя получит 1,3-литровый мотор, гибрид же построят на основе двигателя на 1,5 литра. Дополнять его будут электродвигатель и литий-ионная батарея. Европейская гибрид-версия не будет отличаться от японской. Что же до стоимости нового поколения Jazz от Honda, то в Японии она оценена в классическом варианте примерно в 850 тысяч рублей.

За гибридную модификацию придется заплатить уже 1,1 миллиона рублей в самой демократичной по цене комплектации. Ценники на машины для Европы пока не известны, их объявят ближе к старту продаж.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:09

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