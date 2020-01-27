Появились первые подробности о новом поколении Honda Jazz





Так, старт релизов намечен на лето текущего, 2020 года, на родном для нее японском рынке машина поступит в салоны уже в феврале. При этом новинка будет называться Fit, ее экстерьер будет таким же, как и в моделях для европейского потребителя.Главные изменения следует ожидать в технических характеристиках, прежде всего в моторной гамме хэтчбека. Так, в Стране восходящего солнца транспортное средство выпускают как с двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридным силовым агрегатом. В дилерских центрах Европы модель с ДВС продаваться не будет, ассортимент ограничится только гибридами.Классический вариант для японского потребителя получит 1,3-литровый мотор, гибрид же построят на основе двигателя на 1,5 литра. Дополнять его будут электродвигатель и литий-ионная батарея. Европейская гибрид-версия не будет отличаться от японской. Что же до стоимости нового поколения Jazz от Honda, то в Японии она оценена в классическом варианте примерно в 850 тысяч рублей.За гибридную модификацию придется заплатить уже 1,1 миллиона рублей в самой демократичной по цене комплектации. Ценники на машины для Европы пока не известны, их объявят ближе к старту продаж.