Звезда «Дом-2» Юля Щеглова: «После помолвки Игорь заставляет меня жить по его правилам»





Звезда проекта «Дом-2» Юлия Щеглова рассказала, что подобного поведения со стороны своего любимого человека она просто не ожидала. Юлия отмечает, что настолько сильно хочет замуж за Игоря, что со временем начала истерить из-за пустяков, потому что переживала, что Игорь не решится сделать ей предложение.Однако в один из вечеров молодой человек все-таки преподнес ей кольцо, о котором она давно мечтала, и на его предложение выйти за него замуж Щеглова ответила согласием. Тем не менее, насладиться полностью своим статусом невесты у Юлии не вышло. По ее словам, уже через три дня участник «Дом-2» Игорь Русанов начал ставить ей условия и устанавливать свои правила.Бойфренд начал заставлять любимую заниматься усиленно спортом. Юлия Щеглова отметила, что больше всего не любит, когда ее заставляют что-то делать.На Лобном месте они с Игорем смогли уладить этот вопрос и все решить. Теперь звездная пара проекта «Дом-2» Юлия Щеглова и Игорь Русанов готовятся к самому долгожданному событию в своей жизни, а именно к свадьбе.